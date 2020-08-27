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Aktüel Özbekistan'da Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 113 mahkum affedildi
Aktüel

Özbekistan'da Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 113 mahkum affedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:42:22 -
Özbekistan'da Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 113 mahkum affedildi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, ülkenin bağımsızlığının 29. yıl dönümü dolayısıyla 113 mahkum affedildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 1 Eylül'de kutlanacak Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Toplam 113 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 73 mahkum salıverilecek, 40 mahkumun da ceza süreleri kısaltılacak.

Kararnameye göre, affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Bu yıl Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla 83 kadın mahkum, Ramazan Bayramı dolayısıyla ise 258 mahkum affedilmişti.

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