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Aktüel

Özbekistan, Kovid-19’un ekonomiye etkisini azaltmak için 1 milyar 75 milyon dolar dış kredi aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:47:25 -
Özbekistan, Kovid-19’un ekonomiye etkisini azaltmak için 1 milyar 75 milyon dolar dış kredi aldı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için 1 milyar dolardan fazla kredi aldı.

Özbekistan Maliye Bakanlığı Devlet İç ve Dış Borçlar Genel Müdürü Cesur Karşıbayev, yaptığı açıklamada, ülkesinin salgın döneminde aldığı dış kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karşıbayev, ülkesinin salgınla mücadele edilmesi, Kovid-19'un ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılması ve bütçenin desteklenmesi için uluslararası finans kuruluşlarından toplam 1 milyar 75 milyon dolar kredi aldığını kaydederken, bu çerçevede Asya Kalkınma Bankasının 500 milyon dolar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) 375 milyon dolar, Dünya Bankasının ise 200 milyon dolar kredi tahsis ettiğini aktardı.

Karşıbayev, Kovid-19’un ekonomiye etkisini azaltmak için nisan ayında Krizle Mücadele Fonu kurulduğunu anımsatarak, alınan kredilerin cumhurbaşkanı ve hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda fon üzerinden salgınla mücadelenin yanı sıra krizin etkilerini azaltmak için ekonominin çeşitli sektörlerine tahsis edildiğini kaydetti.

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