Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Yalçın Topçu'ya özel hediye

“BİZ MESAFELERİ UZAK OLAN, AYRI BEŞİKLERDE BÜYÜMÜŞ ÖZ KARDEŞLERİZ”

Topçu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e saygı ve şükranlarının arz edilmesini rica ederek ”Özbekistan bizim ata evimizdir. Türk-İslam medeniyetinin ana rahmi olan Özbekistan Biruni, İbni Sina, Ali Kuşçu, Uluğ Bey gibi insanlığa faydalı olmuş bilim insanlarının yetiştiği yerdir. İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tırmizi, Bahauddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimizi, iman ve gönül dünyamıza bu topraklar hediye etmiştir.Özbekistan ve Özbek kardeşlerimizle gönlümüz, dilimiz, dinimiz, kanımız, canımız birdir. Biz mesafeleri uzak olan ayrı beşiklerde büyümüş, ama aynı ana ve babadan olma, kıblesi bir olan öz kardeşleriz. Bu gerçek Türkiye ve Özbekistan’ın paha biçilmez yaradılış hakikati ile ilgili ilahi bir öz sermayedir“ diye belirtti.

“CUMHURBAŞKANLARIMIZIN KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNİ GURURLA VE BÜYÜK BİR SEVİNÇLE İZLİYORUZ”

Topçu şöyle devam etti:

“Çok şükür bu gün hem Türkiye hem Özbekistan çok daha güçlü iki hür ve müstakil ülkedir. Ülkelerimizin idare eden Cumhurbaşkanlarımızın kardeşlik ilişkilerini, iki devletin ilişkilerinde çok önemli ilerlemelerin kaydedildiğini gururla ve büyük bir sevinçle izliyoruz. İki kardeş ülke arasında ihdas edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ekonomiden savunma sanayisine, çevreden enerjiye, tarımdan turizme kadar her alanda işbirliğini daha da güçlendirecek.”

“CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'İN VİZE MUAFİYETİ KARARI KARDEŞLİK BAĞLARINI DAHA DA GÜÇLENDİRMİŞTİR”

“Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulaması kararı kardeşlik bağlarını her anlamda dahada güçlendirmiştir. Özbekistan'a gelen Türk vatandaşlarının sayısının yüzde 50 arttığını biliyoruz. Türk Hava Yolları Semerkant seferlerini başlattı ve Taşkent seferlerini artırdı. Ülkelerimiz arasında hava seferleri sayısı haftalık 25’e çıktı. Bütün bu ilişkiler Taşkent ve Ankara’nın faydasına olacağı kadar bölgenin ve dünyanında faydasına olacaktır.İki kardeş ülkenin birlikteliği Pekin’den Vaşington’a, Moskova’dan Londra’ya bütün dünya başkentlerine barış refah ve esenlik olarak yansıyacaktır.”

SAYIN MİRZİYOYEV’E EN KALBİ DUYGULARIMLA MİNNET, ŞÜKRAN VE SAYGILARIMI ARZ EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Büyükelçi Azamhocayev’e teşekkürlerini yineleyen Topçu “2019 yılının şahsınıza, sevdiklerinize, ülkelelerimiz ve milletimize, Türk-İslam alemine, insanlığa barış, refah ve esenlik getirmesini diliyor, tekrar şahsınızda Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e en kalbi duygularımla minnet, şükran ve saygılarımı arz ediyorum. Ömürleri sağlıklı ve uzun, nüfuzları keskin, yıldızları parlak olsun inşallah” temennisinde bulundu.

BÜYÜKELÇİ AZAMHOCAYEV: “CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞEKKÜRLERİNİ VE HEDİYELERİNİ TAKDİM ETMEKTEN ÖTÜRÜ ŞEREF DUYDUM”

Hediye takdiminde konuşan Büyükelçi Alişer Azamhocayev “bu sene EkoAvrasya Ödülleri töreninde Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev’e verilen EkoAvrasya Hizmet Ödülü’nü Cumhurbaşkanımız adına ben sizin elinizden almıştım. Kendileri bu anlamlı ödülden çok memnun oldular veTürk-Özbek kardeşliğinin ve Erdoğan- Mirziyoyev dostluğunun bir nişanesi olarak bizzat size bir teşekkür armağanı gönderdiler. Ben de Cumhurbaşkanımızın gönderdiği teşekkürlerini ve hediyelerini size takdim etmekten ötürü şeref duydum” dedi.