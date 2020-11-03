Özbekistan 9 ayda 7,2 milyar dolarlık yabancı yatırım çekti

TAŞKENT (AA) – Özbekistan’a, bu yılın ocak-eylül döneminde 7,2 milyar dolarlık yabancı yatırım yapıldı.

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dokuz ayında ülkeye 7,2 milyar dolarlık yabancı yatırım geldi. Bu yabancı yatırımların 4,9 milyar dolarını doğrudan yabancı yatırımlar, 2,3 milyar doları ise yabancı ülkeler ve uluslararası finans kuruluşlarının verdiği krediler oluşturdu.

Açıklamaya göre, Özbekistan'a en çok yatırım yapan ülke ve uluslararası finans kuruluşları arasında toplam 470,8 milyon dolarla Japonya hükümetine bağlı Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ilk sırada yer alırken, ülkeye bu dönemde Asya Kalkınma Bankası 380 milyon dolar, Dünya Bankası 256,8 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankası ise 81,2 milyon dolar sermaye yatırımında bulundu.

Açıklamaya göre, bu dönemde petrol-gaz sektöründe 884,3 milyon dolar, tarım sektöründe 461,9 milyon dolar, kimya sanayi sektöründe 272 milyon dolar, enerji sektöründe 205,7 milyon dolar, taşımacılık ve lojistik sektörüne ise 171 milyon dolar, sağlık sektöründe 70 milyon dolar, eğitim sektöründe ise 32,4 milyon dolar yabancı yatırım gerçekleşti.

Geçen yıl Özbekistan’a yapılan yabancı yatırım hacmi 13,3 milyar dolarken, bunun 9,3 milyar dolarını doğrudan yabancı yatırımlar, 4 milyar dolarını da krediler oluşturdu.