Özbek tatlısı tarifi: Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ballı çak çak tatlısı tarifi! Ballı tatar tatlısı çak çak

ATV'nin yeni sdizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan gibi bir çok ünlü oyuncu yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi ve malzemeleri ile izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki ballı çak çak nasıl yapılır? Ballı çak çak tatlısı tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALLI ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

Hamur için;

2 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

6 yemek kaşık dolusu un

1 kabartma tozu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Şerbet için;

4 yemek kaşık dolusu bal

3 yemek kaşığı şeker

İçi için;

Yer fıstığı yada iri doğranmış ceviz

Yapılışı;

Yumurtaları ayrı bir kapta şeker ve tuzu ilave ederek çırpalım ,sonra yumurtaları bir kabın içine alıp ,un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Hazır hamuru bir saat dinlendirelim. Dinlendikten sonra hamuru iki parçaya bölelim ve merdane ile 4 mm kalınlığında açalım. Açtığımız hamuru 4 cm genişliğinde şeritlere keselim ve yine uzunlamasına erişte şeklinde keselim, sonra yağı bir tencereye dökelim ve ocağa alıp yüksek ateşte kızdıralım, sonra hamurları kızgın yağda karıştırarak kızartalım ve geniş bir kabın içine alalım. Bir tencereye balı dökelim ve çok kısık ateşte eritelim ve şekeri ilave edip karıştırarak 2 dakika kaynatın. Yer fıstığı kızarttığımız hamurlara ilave edip sonra sıcak şerbeti eşit şekilde üzerine döküp karıştıralım sonra bir geniş tabağa alalım ve servis yapalım.

Afiyet olsun!