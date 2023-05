Özbek mantısı nasıl yapılır? Pilav nohut ikilisini tahtından edecek kadar olan tarif! Bunu yiyenin ağzı bayram ediyor!

Pilav nohut ikilisi tahtından edecek tarifi sizler için hazırladık. Yediğiniz anda ağzını bayram ettirecek bu tat sofralarınızın yıldızı haline gelecek. Geleneksel Özbek mutfağının en lezzetli ikramı olan mantı, Türk damaklarında da kendine özel bir yer edinirken her geçen gün daha fazla kişinin tercihi haline geliyor. İşte damaklarınızı çatlatacak o lezzetli tarif....



Özbek mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mantı, Türkiye'de de giderek popülerlik kazanıyor. Öyle ki bu lezzetli nohut pilavın tahtını sallamaya başladı. Eşsiz lezzetiyle alışık olduğumuz tatları dahi unutturan Özbek mantısını bir kez yaptığınızda yiyenler sizden tarifini almak için sıra olacak. İşte Özbek mutfağının en lezzetlisi....



Özbek mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mantı, Türkiye'de de giderek popülerlik kazanıyor. Özbek mantısı, ince hamurun içerisine doldurulan lezzetli et harcıyla damakları şenlendiriyor. Eşsiz tadı ve özenle hazırlanan sunumuyla özbek mantısı, her geçen gün daha fazla kişinin tercihi haline geliyor..

Özbek mantısının en belirgin özelliklerinden biri, hamurunun el açması olmasıdır. Usta eller tarafından özenle açılan ince hamur, özel bir şekilde kesilerek et harcıyla doldurulur. Mantılar, kaynar suda pişirilerek servis edilir. Üzerine tereyağı ve yoğurt sosuyla servis edilen mantılar, yoğun aromasıyla dikkat çeker..

Özbek mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan mantı, Türkiye'deki restoranlarda da sıkça sunulmaktadır. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan mantılar, özel soslar ve baharatlarla zenginleştirilerek servis edilir..

Özbek mantısı, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sosyal bir etkinlik haline dönüşen mantı yapımı süreciyle de ilgi çeker. Aileler ve arkadaş grupları bir araya gelerek, mantı hamurlarını açar ve iç harcını hazırlarlar. Bu süreçte sohbetler edilir, güzel anılar biriktirilir ve birlikte vakit geçirilir. Bu da mantıyı yalnızca bir yemek değil, paylaşım ve birliktelik simgesi haline getirir.

Özbek mutfağının özel lezzeti olan mantı, Türk damaklarında da unutulmaz bir iz bırakıyor.

Özbek Mantısı İçin Malzemeler:

-3 su bardağı un

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz

-1 su bardağı su

-500 g kıyma

-1 soğan

-Karabiber

-1 su bardağı süzme yoğurt

-2 diş sarımsak

-Kırmızı pul biber

-Sumak

-Nane

-Fesleğen

Özbek Mantısı Yapılışı:

-Hamuru için gerekli malzemeleri yoğurma kabına alın.

-Ele yapışmayan bir hamur elde edecek şeklilde yoğurun.

-Kıvam alan hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin.

-İç harcı için kıymayı bir kaseye alın.

-Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin.

-Tuz ve karabiber ilave edip yoğurun.

-Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta bir merdane yardımıyla açın.

-Hamurdan 8x8 cm ölçülerinde kareler kesin.

-Karelerin ortasına kıymalı harçtan yerleştirin.

-Uçlarını üst üste getirerek bohça şeklinde kapatın ve karşılıklı kenarları birleştirin.

-Tuzlu kaynar suda haşlayın.

-Üzeri için ezdiğiniz sarımsakları hafif çırptığınız yoğurda ekleyip karıştırın.

-Mantıları bir servis tabağına alın.

-Üzerine yoğurt gezdirin.

-Kırmızı pul biber, sumak ve fesleğen ile tatlandırıp sıcak servis yapın.