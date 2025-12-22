Portekiz’den savunma havacılığında tarihi adım: NATO konfigürasyonlu Super Tucano teslim alındı

Portekiz Hava Kuvvetleri, Brezilyalı havacılık şirketi Embraer tarafından üretilen ilk A-29N Super Tucano uçağını teslim aldı. Bu teslimatla Portekiz, NATO konfigürasyonuna sahip A-29N Super Tucano’yu kullanan ilk Avrupa ülkesi olma unvanını kazandı.

Teslimat töreni, 17 Aralık’ta Portekiz’in havacılık sanayisindeki önemli merkezlerinden biri olan OGMA tesislerinde düzenlendi. Törene Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo ile Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral João Cartaxo Alves katıldı. Teslim edilen uçaklar, toplamda 12 adet olarak planlanan A-29N Super Tucano filosunun ilk unsurlarını oluşturdu.

Eğitim ve operasyon aynı platformda

Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre A-29N Super Tucano, çift görevli olarak hizmet verecek. Uçaklar, pilot eğitiminde kullanılmasının yanı sıra düşük tehditli ortamlarda yakın hava desteği görevlerini de üstlenecek. NATO konfigürasyonu sayesinde Portekiz, yalnızca Avrupa’da değil, dünya genelinde bu özel varyantın ilk kullanıcısı konumuna yükseldi.

“Modernizasyon için belirleyici bir eşik”

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Alves, teslimatın kuvvetin dönüşüm sürecinde kritik bir rol oynadığını belirterek, “Yaklaşık kırk yıldır hizmette olan pilot eğitim platformlarının yerini alacak bu uçaklar, aynı zamanda ortak ve birleşik harekâtlarda yakın hava desteği gibi yeni kabiliyetler kazandırıyor” dedi. Alves, NATO konfigürasyonlu A-29N’nin Portekiz’e stratejik avantaj sağladığını ve ulusal ekonomi açısından da önemli bir geri dönüş oluşturduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Melo: Yeni senaryoların kapısı açıldı

Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo ise A-29N Super Tucano’nun operasyonel esnekliğine dikkat çekti. Melo, uçağın yalnızca klasik hava-yer görevlerinde değil, insansız hava araçlarına karşı görevlerde de kullanılabileceğini belirterek, “Bu platform, Hava Kuvvetleri’nin mevcut ve gelecekteki görev ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt sunuyor” ifadelerini kullandı.

Beja’da üretim tesisi için ilk adım

Teslimat töreni kapsamında ayrıca, Beja’da bir uçak üretim tesisi kurulmasına yönelik niyet mektubu imzalandı. Planlanan tesisin, A-29N Super Tucano uçaklarının Portekiz’de üretilmesine olanak sağlayacağı belirtildi. Projenin nitelikli istihdam yaratması, savunma sanayisini güçlendirmesi ve üretilecek uçakların gelecekte diğer Avrupa ülkelerine de sunulabilmesi hedefleniyor.

A-29N Super Tucano’nun öne çıkan özellikleri

A-29N Super Tucano, gelişmiş pilot eğitimi, yakın hava desteği ve hafif taarruz görevleri için tasarlanmış turboprop bir uçak olarak öne çıkıyor. Uzun havada kalış süresi ve çok yönlü görev kabiliyeti sayesinde, dünya genelinde birçok ülkede hem eğitim hem de operasyonel görevlerde etkin şekilde kullanılıyor.