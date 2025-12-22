Yeni dönem başlıyor! Elektrikli devrimde ikinci imza Hyundai’den

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2026 öngörülerini paylaştı. Berkel, hem Türkiye otomotiv pazarı hem de Hyundai’nin satış, elektrifikasyon ve yerli üretim hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

İşte Murat Berkel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar:

2025 yılının, üretim, iç pazar satışları ve ihracat açısından otomotiv sektörü adına oldukça olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Pazarın yılı yaklaşık 1 milyon 350 bin adetle kapatacağını ve bunun tüm zamanların en yüksek satış adedi olacağını öngörüyorum.

2025’in ilk iki ayı hariç, pazarda her ay 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleşti. Bu tablo, Türkiye otomotiv pazarının gelecekte de yukarı yönlü bir satış trendi göstereceğine işaret ediyor.

Bugün Türkiye’de 1000 kişiye yaklaşık 200 araç düşerken, Avrupa’da bu rakam 500’ün üzerinde. Türkiye’nin nüfusunu ve mevcut potansiyelini dikkate aldığımızda, otomotiv pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.5 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ediyorum.

11 ayda 59 bin 618 adet satışa ulaştık. Bu satışın 37 binden fazlasını yerli modellerimiz oluştururken, geri kalan kısmını ithal modellerimizle tamamladık. Özellikle ürün gamımıza yeni eklenen elektrikli modellerimizin de desteğiyle satışlarımızı pazara paralel şekilde artırdık.

Mevcut performansımızı göz önüne aldığımızda 2025’i 66 binden fazla araç satışı ile kapatacağımızı öngörüyorum. Son 5 yıldır satışlarımızı yüzde 128 artırdık ve bu performansı yeni gelecek modellerle daha da güçlendirerek 2030’da 100 bin adet satışa ulaşmayı hedefliyoruz.”

Bundan 5 yıl önce yüzde 1 seviyesinde olan elektrikli araç pazarı, bu yıl yüzde 14’e yükseldi. Bu oranın 2030’a kadar yüzde 35-40 seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyoruz.”

2026 Ağustos’ta üretimine başlayacağımız yerli elektrikli modelimizle birlikte toplam elektrikli model sayımız 7’ye yükselecek ve satıştaki modellerimizin yarıdan fazlası elektrikli olacak. Açıkçası gururlu ve mutluyuz, aynı zamanda heyecanlıyız. Çünkü bu topraklarda elektrikli otomobil üreten ikinci marka olacağız. Hyundai İzmit fabrikası, tamamen elektrikli bir modelin üretimiyle hem ülke ekonomisine hem de Türk otomotiv endüstrisine önemli katkılar sağlayacak.”

Haziran ayında IONIQ 6 modelimizin makyajlı versiyonunu satışa sunacağız. Hem tasarım hem de teknoloji tarafında önemli geliştirmelerle segmentinin en verimli modellerinden biri olacak. Bluelink bağlanabilirlik hizmetimizi ilk kez IONIQ 6 ile sunacağız.