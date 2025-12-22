Asgari ücreti hiç harcamadan kaç yılda ev sahibi olabilirsiniz?

Asgari ücrete yapılması beklenen zam oranları netleşmeye başlarken, en iyimser senaryoda bile asgari ücretli bir çalışanın 4 milyon TL’lik bir konut alabilmesi için 10 yılı aşkın süre boyunca tek kuruş harcamadan birikim yapması gerekiyor. Milyonlarca çalışanın gözü, açıklanacak asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Kamuoyunda konuşulan zam oranları yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişirken, yapılan hesaplamalar bu artışların ev sahibi olma hayalini karşılamaktan uzak kaldığını ortaya koyuyor. Mevcut durumda 22 bin TL olan asgari ücretin, zam senaryolarına göre ulaşacağı seviyeler şöyle öngörülüyor: