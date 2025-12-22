Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asgari ücreti hiç harcamadan kaç yılda ev sahibi olabilirsiniz?
Milyonların gözü açıklanacak asgari ücret zammında.. Zam senaryoları yetersiz. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde bile, 4 milyon TL’lik bir konutu alabilmek için asgari ücretli bir çalışanın 10 yılı aşkın süre boyunca tek kuruş harcamadan birikim yapması gerekiyor. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.