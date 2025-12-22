Asgari ücreti hiç harcamadan kaç yılda ev sahibi olabilirsiniz?

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyonların gözü açıklanacak asgari ücret zammında.. Zam senaryoları yetersiz. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde bile, 4 milyon TL’lik bir konutu alabilmek için asgari ücretli bir çalışanın 10 yılı aşkın süre boyunca tek kuruş harcamadan birikim yapması gerekiyor. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.

Asgari ücrete yapılması beklenen zam oranları netleşmeye başlarken, en iyimser senaryoda bile asgari ücretli bir çalışanın 4 milyon TL’lik bir konut alabilmesi için 10 yılı aşkın süre boyunca tek kuruş harcamadan birikim yapması gerekiyor. Milyonlarca çalışanın gözü, açıklanacak asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Kamuoyunda konuşulan zam oranları yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişirken, yapılan hesaplamalar bu artışların ev sahibi olma hayalini karşılamaktan uzak kaldığını ortaya koyuyor. Mevcut durumda 22 bin TL olan asgari ücretin, zam senaryolarına göre ulaşacağı seviyeler şöyle öngörülüyor:

Yüzde 25 zam ile 27 bin 630 TL, Yüzde 30 zam ile 28 bin 735 TL, Yüzde 35 zam ile 29 bin 800 TL, Yüzde 40 zam ile 30 bin 950 TL. Peki bu ücretlerle, ortalama 4 milyon TL değerindeki bir konuta ulaşmak ne kadar sürüyor?

Zam oranlarına göre ev alma süresi Yapılan hesaplamalar, asgari ücretli bir çalışanın hiç harcama yapmadığı, tüm maaşını biriktirdiği ve konut fiyatlarının hiç artmadığı varsayımıyla gerçekleştirildi. Mevcut 22 bin TL asgari ücretle çalışan bir kişi, 4 milyon TL’lik bir evi alabilmek için yaklaşık 15 yıl 2 ay boyunca maaşını biriktirmek zorunda kalıyor. Zam senaryoları devreye girdiğinde süre kısalıyor ancak tablo değişmiyor.

Yüzde 25 zam durumunda ev alma süresi yaklaşık 12 yıl, Yüzde 30 zam halinde yaklaşık 11 yıl 7 ay, Yüzde 35 zam ile 11 yılın biraz üzerinde, Yüzde 40 zam yapılması halinde ise ancak 10 yıl 9 ay seviyesine düşüyor.

