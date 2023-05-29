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30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

2023-05-29 20:14:54
30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

Kötü kolesterolden kurtulmak, trigliserit seviyenizi düşürmek ve kabızlığı ya da mide bulantısını önlemek için muhakkak uygulayınız…Kuru üzümün yararlarını hiç duymuş muydunuz? Demedi demeyin bunu yapın. İnsan sağlığına iyi geldiği ortaya çıktı. ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Gerçek etkilerini görünce daha önce neden tüketmedim diyerek yanlış yaptığınızı anlayacaksınız. işte muhteşem etkileri...

#1
Foto - 30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

Kuru üzüm suyu kan dolaşımınızı daha etkili şekilde temizlemeye yardımcı olacak, karaciğerde bulunan özel biyokimyasal işlemleri uyarır. Kuru üzüm suyunun faydaları ağırlıklı olarak, sizin de bildiğiniz gibi, üzümlerin kendisinden gelmektedir. Bu tedaviyi dört gün arka arkaya uygularsanız, sindiriminizin kolaylaştığını ve daha çok enerjiniz olduğunu fark edeceksiniz.

#2
Foto - 30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

Doktorlar genelde kalbiniz için, kötü kolesterolden kurtulmak, trigliserit seviyenizi düşürmek ve kabızlığı ya da mide bulantısını önlemek için sabahları kuru üzüm yemenizi önerir. Kuru üzüm doğal vitamin ve mineral kaynağıdır, ancak bu faydalar kuru üzümlerin içinde bekletildiği suyu tüketirseniz katbekat artar. Bunun sebebi ise üzümün şeker içeriğinin düşmesidir ve bu sayede karaciğeriniz için harika bir doğal tedavi elde etmiş olursunuz.

#3
Foto - 30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

Vücudun detoksuna yardımcı olur! Bildiğiniz gibi, hem karaciğer hem böbrekler, vücutta biriken ve sonunda sizi hasta eden toksinleri ve ağır metalleri atarak k-a-nınızı temizleyen hayati organlardır. Ancak bazen bu önemli işlevler çok fazla yağlı yiyecek yemekten günlük olumsuz alışkanlıklara kadar yanlış beslenme seçenekleriyle kısıtlanmaktadır.

#4
Foto - 30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

En az ayda bir defa dört gün üst üste kuru üzüm suyu içmek karaciğerinizin özellikle temizlenme bakımından işlevlerini daha iyi yerine getirmesine yardımcı olacak ve kendinizi ağır hissettiğiniz veya sindiriminizin yavaşlayıp ağrılı olduğu zamanlarda faydalarını hissedeceksiniz.

#5
Foto - 30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

Sindirime destek olur. Kuru üzüm suyu içmek kan dolaşımını arındırmak ve karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamak için basit ama etkili bir yöntemdir ve aynı zamanda sindiriminizi de daha sağlıklı hale getirir. Mide asitlerinin ayrılmasını teşvik ederek yemeğinizi daha iyi sindirmenize ve besin maddelerinin emilmesine yardımcı olur. Siz de bu faydaları kuru üzüm suyu rutininize başladıktan iki gün sonra fark etmeye başlayacaksınız. Kuru üzüm suyu nasıl yapılır? Malzemeler 2 bardak su (400 ml) 150 gram kuru üzüm

#6
Foto - 30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

Kuru üzümlerin en iyi doğal antioksidan kaynaklarından biri olduğunu hatırlamak önemlidir. Kuru üzümün sizi serbest radikallere karşı koruyup hastalıklara karşı savunmanızı güçlendiren biyoflavonoid yönünden zengin bir meyve olan üzümlerin kurutulmasıyla elde edildiklerini de hatırlayalım. Kuru üzümler ve kuru üzüm suyu geleneksel olarak çeşitli kalp ve karaciğer hastalıklarının meydana gelmesini önlemek için kullanılmaktadır. Bu bilgi de hatırlamaya değer. Bu tedaviyi ayda bir kez kullanabilirsiniz; hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. En ilginç olan nokta ise normalde kuru üzümlerde bolca bulunan şekeri bu sayede almıyor olmanız. Aynı zamanda yağ oranı düşük olan ve bol miktarda taze sebze meyve içeren bir beslenme de uygularsanız, genel olarak daha sağlıklı bir karaciğere sahip olacaksınız ve kuru üzüm suyu da rutininizin harika bir tamamlayıcısı olacak.

#7
Foto - 30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

Hazırlanışı! Öncelikle, kuru üzümlerinizi dikkatlice seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çok parlak olanları seçmeyin; çünkü parıltıları doğal değildir ve aslında onları daha güzel göstermek için uygulanan kimyasal işlemlerin sonucudur. Rengi daha koyu olan ve ne çok sert ne çok yumuşak olan kuru üzümleri tercih edin. Temiz olmalarına özen gösterin. Kuru üzümleri yıkayıp bir kenara ayırın. İki bardak suyu kaynatın. İçine kuru üzümleri atın ve 20 dakika boyunca yavaşça kaynatın. Çok basit. Ama üzümlerin geceden bu su içinde ıslatılmaları gerektiğinden işiniz bu kadarla bitmiyor. Ertesi sabah, kuru üzümlerin suyunu süzün ve bu leziz suyu yeniden ısıtın. Suyu tercihinize göre sıcak veya ılık içebilirsiniz, ancak en önemlisi aç karna içmeniz. Ardından kahvaltıdan önce 30 ile 35 dakika kadar bekleyin. İdeal olarak bunu arka arkaya birkaç gün tekrar etmeniz ve ertesi sabah uyanır uyanmaz kuru üzüm suyunuz içecek şekilde geceden hazırlamanız gerekiyor. Bu rutini en az dört gün takip etmeyi unutmayın.

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