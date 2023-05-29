30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolden kurtulun: İnsana yararlı zengin içeriğe sahip

Hazırlanışı! Öncelikle, kuru üzümlerinizi dikkatlice seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çok parlak olanları seçmeyin; çünkü parıltıları doğal değildir ve aslında onları daha güzel göstermek için uygulanan kimyasal işlemlerin sonucudur. Rengi daha koyu olan ve ne çok sert ne çok yumuşak olan kuru üzümleri tercih edin. Temiz olmalarına özen gösterin. Kuru üzümleri yıkayıp bir kenara ayırın. İki bardak suyu kaynatın. İçine kuru üzümleri atın ve 20 dakika boyunca yavaşça kaynatın. Çok basit. Ama üzümlerin geceden bu su içinde ıslatılmaları gerektiğinden işiniz bu kadarla bitmiyor. Ertesi sabah, kuru üzümlerin suyunu süzün ve bu leziz suyu yeniden ısıtın. Suyu tercihinize göre sıcak veya ılık içebilirsiniz, ancak en önemlisi aç karna içmeniz. Ardından kahvaltıdan önce 30 ile 35 dakika kadar bekleyin. İdeal olarak bunu arka arkaya birkaç gün tekrar etmeniz ve ertesi sabah uyanır uyanmaz kuru üzüm suyunuz içecek şekilde geceden hazırlamanız gerekiyor. Bu rutini en az dört gün takip etmeyi unutmayın.