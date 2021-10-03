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Spor Ozan'ın hocası kovuldu
Spor

Ozan'ın hocası kovuldu

Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 15:35:00 -
Ozan'ın hocası kovuldu

Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verdi.
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği Premier Lig ekibi Watford'da, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.

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