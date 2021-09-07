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Spor

Ozan'a 18 numaralı forma

Fenerbahçe'den Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 20:12:00 -
Ozan'a 18 numaralı forma

Fenerbahçe'den Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı. 

Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Watford'a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan video ile Tufan'ın 18 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.
 

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