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Spor Ozan Tufan'ın dünyası başına yıkıldı! Bir bu eksikti...
Spor

Ozan Tufan'ın dünyası başına yıkıldı! Bir bu eksikti...

Ozan Tufan kariyerinde yeniden düşüşe geçti. Beşiktaş'a transferi gündemde olan tecrübeli futbolcu, son olarak milli takım aday kadrosuna da çağrılmadı. Hull City'den ayrılma planları yapan Ozan Tufan, Beşiktaş'a imza atıp, Şenol Güneş'in tedrisatında yeniden vitrin yapmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:49:00 -
Ozan Tufan'ın dünyası başına yıkıldı! Bir bu eksikti...

Ozan Tufan kariyerinde yeniden düşüşe geçti. Beşiktaş'a transferi gündemde olan tecrübeli futbolcu, son olarak milli takım aday kadrosuna da çağrılmadı. Hull City'den ayrılma planları yapan Ozan Tufan, Beşiktaş'a imza atıp, Şenol Güneş'in tedrisatında yeniden vitrin yapmak istiyor. 

Türk futbolunun çok şey beklediği Ozan Tufan, bir türlü istenen seviyeye gelemedi. 27 yaşındaki futbolcu zaman zaman potansiyelini gösterse de devamlılık anlamında büyük sıkıntılar yaşadı. Beşiktaş'a transferi gündemde olan Ozan Tufan son aldığı haberle de adeta yıkıldı. Akşam'a göre; 3 yıllık imza attığı Hull City'de beklediğini bulamayan Ozan Tufan, Süper Lig'e dönme hesapları yapıyor. Şenol Güneş'in Bursaspor'unda yıldızı parlayan Ozan Tufan, eski hocasıyla yeniden buluşma hedefinde.

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna da çağrılmayan Ozan Tufan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen deneyimli orta saha oyuncusu, Şenol Güneş ile yeniden bir araya gelip tekrar vitrin yapma amacında. Ozan Tufan'ın yeni sezon öncesi Süper Lig'e dönmesi son derece olası görünüyor.

Beşiktaş'ın önceliği Ozan Tufan'ı kiralamak olsa da bonservis konusunda makul bir bedelde anlaşılması halinde oyuncunun tapusu da alınabilir.

Ozan Tufan bu sezon Championship'te çıktığı 33 maçta 5 gollük katkı verdi.
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