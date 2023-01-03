Ozan Tufan transferi resmen açıklandı!

Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın geleceği netleşmeye başladı. Adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın Türkiye'ye transferi şu an için mümkün gözükmüyor. İngiliz ekibinin yaptığı resmi açıklamaya göre takımdan ayrılacağı iddia edilen Milli futbolcu Hull City'de kalmaya devam edecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Türk yıldızlarından biri olan Ozan Tufan'ın geleceği belli oldu. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Milli futbolcu için resmi bir teklif gelmediği ve bu sebeple sezonu Hull City'de tamamlayacağı aktarıldı. Takımdan ayrılma ihtimali konuşulan Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinde devam edeceği açıklandı.

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak 3 milyon euro bonservisle Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, sezona çok iyi başlamıştı. Ancak takımın kötü gidişi sonrası yaşanan teknik adam değişikliği Milli futbolcumuzun geri plana atılmasına sebep oldu. Yeni hoca Liam Rosenior tarafından ilk 11'in dışına itilen başarılı orta saha için ayrılık iddiaları da gelmeye başlamıştı. Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Ozan için bu ihtimalin çok da mümkün olmadığı ortaya çıktı.

Akşam'a göre; Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler konuyla ilgili yaptığı açıklamada Milli futbolcuya Avrupa'dan yoğun bir ilgi olduğunu ancak gelen resmi bir teklifin olmadığını belirtti. İngiliz ekibinin Ozan Tufan'ın devre arası göndermeme kararı aldığı bilinirken, tek ayrılık ihtimalinin kalburüstü bir Avrupa ekibinin yapacağı teklif olacak. Hull City, 27 yaşındaki orta sahanın Türkiye'ye kiralık olarak gitmesine kesinlikle karşı.

Bu sezon Hull City formasıyla 23 maça çıkan Ozan Tufan, 4 gol atarken henüz asist yapamadı. Süper Lig kariyerinde ise 191 maça çıkan Milli futbolcu, 21 gol atarken 30 da asist yaptı.