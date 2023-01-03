  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pakistan'da enerji tasarrufu kapsamında iş yerleri erken kapanacak! Ülkeye 273 milyon dolarlık katkı

Litvanya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destek sürmeli! Savaşın planları, gidişatına kritik katkı sağlar...

Almanya'da enflasyon son 71 yılın zirvesinde

TFF'den Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarına ilişkin açıklama

İsrailli bakan polis eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdi! Baskına peş peşe tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar işlerine dönecek'

Erdoğan'ın açtığı Gaziray’dan müjde

Gözleri yollarda kaldı! Almanlara bayram ettirecek tanker

Yatırım uzmanı tek tek anlattı! 2023 yılında 2 farklı altın senaryosu

'Emekli maaşları için üzülmeyin' diyen Necmettin Batırel duyurdu: Adım gibi eminim! Erdoğan 2 bin lira...
Spor Ozan Tufan transferi resmen açıklandı!
Spor

Ozan Tufan transferi resmen açıklandı!

Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın geleceği netleşmeye başladı. Adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın Türkiye'ye transferi şu an için mümkün gözükmüyor. İngiliz ekibinin yaptığı resmi açıklamaya göre takımdan ayrılacağı iddia edilen Milli futbolcu Hull City'de kalmaya devam edecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 20:24:00 -
Ozan Tufan transferi resmen açıklandı!

 

Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın geleceği netleşmeye başladı. Adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın Türkiye'ye transferi şu an için mümkün gözükmüyor. İngiliz ekibinin yaptığı resmi açıklamaya göre takımdan ayrılacağı iddia edilen Milli futbolcu Hull City'de kalmaya devam edecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Türk yıldızlarından biri olan Ozan Tufan'ın geleceği belli oldu. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Milli futbolcu için resmi bir teklif gelmediği ve bu sebeple sezonu Hull City'de tamamlayacağı aktarıldı. Takımdan ayrılma ihtimali konuşulan Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinde devam edeceği açıklandı.

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak 3 milyon euro bonservisle Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, sezona çok iyi başlamıştı. Ancak takımın kötü gidişi sonrası yaşanan teknik adam değişikliği Milli futbolcumuzun geri plana atılmasına sebep oldu. Yeni hoca Liam Rosenior tarafından ilk 11'in dışına itilen başarılı orta saha için ayrılık iddiaları da gelmeye başlamıştı. Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Ozan için bu ihtimalin çok da mümkün olmadığı ortaya çıktı.

Akşam'a göre; Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler konuyla ilgili yaptığı açıklamada Milli futbolcuya Avrupa'dan yoğun bir ilgi olduğunu ancak gelen resmi bir teklifin olmadığını belirtti. İngiliz ekibinin Ozan Tufan'ın devre arası göndermeme kararı aldığı bilinirken, tek ayrılık ihtimalinin kalburüstü bir Avrupa ekibinin yapacağı teklif olacak. Hull City, 27 yaşındaki orta sahanın Türkiye'ye kiralık olarak gitmesine kesinlikle karşı.

Bu sezon Hull City formasıyla 23 maça çıkan Ozan Tufan, 4 gol atarken henüz asist yapamadı. Süper Lig kariyerinde ise 191 maça çıkan Milli futbolcu, 21 gol atarken 30 da asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23