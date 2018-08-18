Ozan Tufan hakkında flaş karar!

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç yıldız Ozan Tufan’ı takımda tutacaklarını söyledi.

Milli oyuncuya son bir şans daha verilecek. 23 yaşındaki orta saha, kendini göstermezse bir kez daha kadro dışı kalabilir.

Bu arada yönetimin, iyi bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendireceği de öğrenildi.