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Spor

Ozan, Premier Lige gidiyor

Geçen sene de İngiltere’ye gitmek üzereyken Fenerbahçe’de kalan Ozan Tufan’ın bu sefer İngiltere Premier ekibi Watford’la anlaştığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 12:27:00 -
Ozan, Premier Lige gidiyor

Geçen sene de İngiltere’ye gitmek üzereyken Fenerbahçe’de kalan Ozan Tufan’ın bu sefer İngiltere Premier ekibi Watford’la anlaştığı iddia edildi.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye son teklifini sundu. 26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Euro önerirken, sözleşmeye 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi koymayı kabul etti. Ozan Tufan, İngilizler ile prensip anlaşmasına vardı ve Fenerbahçe'nin vereceği kararı beklemeye başladı.Sarı-lacivertli kulüp, bu teklife şimdilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi. Teknik direktör Vitor Pereira, yönetime sunduğu raporda Ozan Tufan'ın gidişine onay verdi.

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