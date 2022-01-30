Özalan'dan sert tepki! 'Küçücük çocuk bunları söylüyorsa utanması gereken sizsiniz'
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Trabzonlu bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefe konmasını eleştirdi. Özalan, "Küçücük çocuk sizin hakkınızda bunları düşünüyorsa, utanması gereken sizsiniz." dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmayıp kürsüye kabul ettiği Trabzonlu çocuğun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeni ile hedefe kondu.
Yapılan eleştirilere cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Muhalefet, spontane gelişen bir olaydan rant devşirmeye çalışıyor." dedi.
'Utanması gereken sizsiniz'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özalan, şöyle devam etti:
Küçücük çocuk sizin hakkınızda bunları düşünüyorsa, utanması gereken sizsiniz. O sözler, zorla söyletilmedi.
Eren Bülbül'ü ve Yasin Börü'yü düşünmeden teröristlere özgürlük isteyenler, çocuklardan bahsetmesin!
Kürsüye çıkıp, "Bana mikrofonu verin." diyen çocuk şu ifadeleri kullandı:
"Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısındaki, o adam hain, hain. En iyi adam burada. Oyunuzu ona verin."