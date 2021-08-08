Özak GYO’nun kredi notu artırıldı

Dev projelere imza atan Özak GYO’nun ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisindeki konumu yükseldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, firmanın uzun vadeli ulusal notunu ‘AA (Trk)’ ve kısa vadeli ulusal notunu ‘A1+ (Trk)’ olarak belirledi. Notlara ilişkin görünümleri ise ‘stabil’ olarak ilan etti.

Kuvvetli marka

JCR-Euracia Rating’in kararıyla Özak GYO’nun gayrimenkul sektörünün kuvvetli ve güvenilir markalarından birisi olduğu bir defa teyit edildi.

Güven perçinlendi

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “İyi çeşitlendirilmiş portföy yapımız sayesinde sağlam bir finansal yapımız ve nakit akış gücümüz var. Gayrimenkul portföyümüzün önemli bir bölümü kira geliri getiren gayrimenkullerden oluşuyor. Uzun vadeli ulusal notumuzun ‘AA (Trk)’, kısa vadeli ulusal notumuzun ise ‘A-1+ (Trk)’ olarak artırılması şirketimize duyulan güveni bir kez daha pekiştirdi” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarımızı sürdürüyoruz

“Yükselen kredi notumuzla birlikte Emlak Konut GYO ve Halk GYO’nun ardından genel sıralamada kredi derecesi en yüksek üçüncü gayrimenkul geliştiricisi olduk. Özel sektör temsilcisi gayrimenkul geliştiriciler arasında ise birinci sıraya yerleşme başarısı gösterdik” diyen Akbalık, şöyle devam etti: “Başarılarımızı sürdürülebilir bir zeminde yönetmek adına pandemi döneminde bile yeni projeler üretme konusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Pandeminin güç koşullarında konumumuzu güçlendirme başarısı gösterdik. Kurum kültürümüz, yıllara dayanan bilgi birikimimiz ve uygulama pratiğimiz sayesinde bugüne kadar konut, otel ile ofis alanında birbirinden nitelikli gayrimenkul projeleri ürettik; gelecekte de üretmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir gelir oluşturma üzerine kurulu iş modelimiz sayesinde doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru konseptteki projelere ağırlık vereceğiz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Özellikle gayrimenkul sektöründe bizim gibi ihtiyaca yönelik doğru projeler üreten, öngörülü stratejilerle geniş portföye ve güçlü finansal yapıya sahip firmalara talep her zaman var.” Akbalık, “Orta ile uzun vadede gelirlerimizin artması, yeni istihdam olanaklarının sağlanması ve ülkemiz ekonomisi için yeni değerler oluşturulması şirketlerimiz için öncelik olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Pozisyonunu güçlendirdi

JCR-Eurasia Rating’in Özak GYO için 2019 yılında açıkladığı kredi notu ise Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A+ (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise ‘A-1 (Trk)’ şeklinde gerçekleşmişti. İki yıla yakın bir süredir dünya gündemini meşgul eden pandemiye rağmen Özak GYO, pozisyonunu korumakla kalmayıp kredi notunu da yükseltmeyi başardı.