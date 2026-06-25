Öz çekim yaparken köprüden aşağı uçtu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Düzce'deki Asar Deresi üzerinde bulunan bir köprüde öz çekim yapan genç kız, dengesini kaybederek dereye düştü. Yaralanan 20 yaşındaki kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi mevkiinde Asar Deresi üzerinde bulunan yaya köprüsüne çıkan A.B.G. (20) öz çekim yapmak istedi. Bu sırada dengesini kaybederek Asar Deresi'ne düşerek yaralanan genç kızı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı derenin içerisinden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.