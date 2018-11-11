Öz annesini, 'Sen karını bile satarsın' dediği için öldürmüş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, annesi Rahime Gencer'i (35), 2 yaşındaki kardeşinin yanında av tüfeğiyle yüzünden vurarak öldüren Osman Gencer (18), tutuklandı. Gencer'in ifadesinde, bir ay önce evlerinden 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığını, bu nedenle çıkan tartışmada annesinin "Sen karını bile satarsın" sözüne öfkelenip cinayeti işlediğini öne sürdüğü belirtildi.



Olay, dün saat 13.00 sıralarında, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Gencer, jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, annesi Rahime Gencer'i evde kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Olayı oğlundan öğrenen Musa Gencer (40) de eve geldi. Sağlık ekipleri, olay anında 2 yaşındaki oğlunun da yanında bulunduğu belirtilen 3 çocuk annesi Rahime Gencer'in öldüğünü tespit etti. Gencer'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, evde ve dışarıda detaylı inceleme yaptı, delil aradı. Olayda kullanılan av tüfeği ise yakın bir bölgede bulundu.

Musa Gencer ile oğlu Osman ve kardeşi Mehmet Gencer, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Çelişkiler ifadeler veren Osman Gencer, sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Bu gelişme üzerine Musa ve Mehmet Gencer kardeşler serbest bırakıldı.

Kapı kilitlenince camdan girmiş

Osman Gencer'in ifadesinde, evden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığını, bozdurup parayı gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi. Osman Gencer, dün annesiyle bu konu yüzünden tartıştığını kaydetti. Annesinin, "Sen karını bile satarsın" sözüne öfkelendiğini belirten Osman Gencer, evin dışında bulunan av tüfeğini alıp bir el ateş ettiğini, içeri girmek isteyince annesinin kapıyı kitlediğini, kendisinin de pencereden girdiğini söyledi. İçeride de iki el ateş ettiğini belirten Gencer, annesini yüzünden vurduğunu ifade etti. Tekrar pencereden dışarı çıkıp kaçtığını, silahı çevreye attığını belirten Gencer, yolda bir komşusuyla karşılaştığını, komşusunun, "Sizin evden silah sesi geldi" sözleri üzerine olaydan habersiz gibi davranıp, geri döndüğünü söyledi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Osman G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.