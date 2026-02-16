Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık!

Aile kavramını ayaklar altına aldılar

Yalova Başsavcılığı tarafından hazırlanan 138 sayfalık iddianamede, çatışmada öldürülen Lütfi, Haşem, Mehmet Cami ve Musa Sordabak isimli teröristlerin iğrenç planları bir bir ifşa oldu. Kendi babaları M.S.'yi sözde "kafir" ve "tağut" ilan eden canilerin, annelerini babalarından ayırmak için zorla alıkoydukları ve kendilerini durdurmaya çalışan babalarına kurşun yağdırdıkları belirlendi.

Şeytani plan: Babaya infaz, anneye zorla nikah!

Hücre evine düzenlenen operasyonda şehit edilen polislerimizin acısı tazeliğini korurken, soruşturma dosyasına giren detaylar DEAŞ'ın nasıl bir sapkınlık bataklığı olduğunu bir kez daha gösterdi. Terör örgütü üyelerinin;

Öz babalarını öldürmek için suikast planı yaptıkları,

Babalarını öldürdükten sonra annelerini örgüt içerisinden bir şahısla evlendirmeyi hedefledikleri,

Gizli mesajlaşma uygulamaları üzerinden AK PARTİ Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'ye yönelik suikast hazırlığı içinde oldukları tespit edildi.

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtılar

İddianamedeki en çarpıcı detaylardan biri de, operasyonda 3 polisimizi şehit eden 6 teröristten 5'inin daha önce terör örgütü üyeliğinden tutuklu olduğu gerçeği. Söz konusu hainlerin, çatışmadan sadece 2 ay önce beraat ederek serbest kaldıkları ve ayağının tozuyla yeniden kana bulandıkları anlaşıldı. 17 şüpheli hakkında 10 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istenen dava, terörün karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.