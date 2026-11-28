O anları kaydeden vatandaşlardan Mustafa Ardıç, manzaranın çok güzel olduğunu kaydederek, "Kapaklar açıldı, sular çok güzel. Çok güzel bir manzara var. Kuşlar uçuşuyor. Biz de motorlarımızı getirdik, videolar ve fotoğraflar çektik. Hava da güzel. Herkes gelsin görsün. Ayrı bir yer burası; çok değişik, çok güzel bir yer. Adana'da görmek istediğimiz manzaralar bunlar. Pek bilinmiyor ama Adana'nın böyle güzel yerleri var. Böyle güzel görüntüler, güzel manzaralarımız var" dedi.