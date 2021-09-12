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Spor Oyundan alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı
Spor

Oyundan alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray maçında sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Abdülkadir Ömür'e forma atarak 'Düzgün oyna' dedi. 37'de oyundan alınan Abdülkadir yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 21:34:00 - 2021-09-12 22:44:06
Oyundan alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Galatasaray derbisi sırasında tepki çeken isim oldu.

"Düzgün top oyna"

İlk gol öncesi topu kaptıran ve kaptırdığı top gole dönüşen Abdülkadir Ömür, yenilen ikinci gol sonrasında da tepki çekti. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Abdülkadir Ömür'ün üstüne forma atarak 'Düzgün top oyna' dedi.

Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı.

Islıklandı

Abdülkadir Ömür sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı. Takım arkadaşları gözyaşları içinde yedek kulübesinde oturan Abdülkadir'i teselli etmeye başladı.

Devre arasında Taylan Antalyalı da milli futbolcunun yanına giderek oyuncuya destek oldu.

Öte yandan, 22 yaşındaki oyuncu Trabzonspor formasıyla çıktığı 100. lig maçına çıktı.

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