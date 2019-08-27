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"Oyuncularımıza güveniyorum"

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:"(Beşiktaş maçı) Alacağımız puan moralimizi yükseltecek, takımımıza öz güven katacaktır. Oyuncularımızla elimizden geleni yaparak moralli bir şekilde milli araya girmek istiyoruz"

27 Ağustos 2019 Salı 19:57
"Oyuncularımıza güveniyorum"


RİZE (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, alacakları puanın takımın moralini yükselteceğini, milli maçlar dolayısıyla lige verilecek araya bu şekilde girmek istediklerini söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki haftada sonuç, fizik ve taktik disiplin anlamında iyi işler yaparak 6 puan toplamayı başardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

El Kabir'in ayağının kırılmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Kartal, oyuncusunun ameliyat edildiğini ve ilk yarıyı kapattığını kaydetti.

Beşiktaş maçına hazırlıkların devam ettiğini aktaran Kartal, "Kendi evinde iyi oynuyorlar. Taraftar coşkusu ile baskılı oluyorlar. Bunu Göztepe maçında izledik. Göztepe 40 dakika fazla pozisyon vermedi. Beşiktaş, küçük ayrıntıyı çok çabuk değerlendiriyor." diye konuştu.

Kendilerine güvendiklerinin altını çizen Kartal, "Elimizdeki oyuncularla puan veya puanlar için gidiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Alacağımız puan moralimizi yükseltecek, takımımıza öz güven katacaktır. Oyuncularımızla elimizden geleni yaparak moralli şekilde milli araya girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, transfer politikalarının El Kabir'in sakatlığından sonra değiştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Stoper transferinden vazgeçtik. Kulübün ekonomisini düşünerek hücum hattına yoğunlaştık. İki kaliteli oyuncu arayışımız var. Az bir zaman kaldı. Artık bitmesi lazım. Ben de bekliyorum. Oyuncu isimlerini verdik, çalışmalar sürüyor. Bazı oyuncuları getirebiliriz ama almış olmak için oyuncu almam. İnşallah yanılmayız. İçimizden gönlümüzden geçen oyuncuları alır, güzel bir Rizespor izlettirebiliriz."

Mevlüt Erdinç için girişimlerinin olduğunu anlatan Kartal, "Mevlüt 33 yaşında, 3 yıllık kontrat istiyor. Şartları ağır. Ben de Rizeli olarak şehrimi düşünüyorum. İyi, kaliteli bir oyuncu, geçen yıl 12 gol attı ama şartlar bizi zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:57
  1. Çaykur Rizespor
  2. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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