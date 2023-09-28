Oyuncular Hulk gibi yeşile boyanmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma İstanbulspor'un talebi üzerine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşma öncesinde sararan çimlerin yeşile boyanmasının ardından, kullanılan boya oyuncuların formalarına ve üzerlerine bulaştı. Futbolcular yeşil renge bürününce, bu durum spor programlarında ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in yayıncı kurtuluşu beIN Sports, "Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı" şeklinde bir bilgi paylaştı.

TFF BAKIM FİRMASININ SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan polemiklerin ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

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"Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir."

YENİ AÇIKLAMA: "PROBLEMİN SEBEBİ KULLANILAN GÜBRE"

Haber7.com'un konuyla ilgili TFF'ye yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre; Sözleşmesi feshedilen bakım firmasının yaptığı yanlış gübre kullanımı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde bozulmalara neden oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Hatayspor maçında zeminde bozulmaların başladığı ve İstanbulspor - Galatasaray maçı öncesi zeminin bazı bölümlerinde boşluklar oluştuğu belirtildi.

"UYGULAMA UEFA STANDARTLARINA UYGUN"

İstanbulspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde yapılan zemin çalışmalarının UEFA standartlarına uygun "organik dolgu" malzemeleriyle yapıldığı aktarılırken, kanserojen madde kullanıldığı şeklindeki söylemlerin doğru olmadığı belirtildi.

UEFA tarafından da finallere ev sahipliği yapan stadyumlardaki sararan çimler için makyaj yapıldığı, benzer bir uygulamanın 2009 yılında Ülker Stadyumu'nda oynanan UEFA Kupası finalinde de kullanıldığı aktarıldı.

"ZEMİN, FİLM ÇEKİMİ YÜZÜNDEN BOZULDU" İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ampute Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli’nin hayatını konu alan "Hayatla Barış" filminin çekimlerinin yapıldığı ve bu yüzden zeminde bozulmalar yaşandığıyla ilgili iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı; zeminin yanlış gübre kullanımından ötürü çok daha önceden bozulmaya başladığı aktarıldı.

Haber7 Spor Servisi