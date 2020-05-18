Oyuncu Sinem Ünsal, TÜRSAK Vakfı'nın "Senaryo Sohbetleri"ne konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Mucize Doktor dizisinde "Nazlı" karakterini canlandıran oyuncu Sinem Ünsal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programına konuk oldu.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında YouTube'dan canlı olarak sinemaseverlerle buluşan programda Ünsal, "Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı bir konuşma yaptı.

Yönetmen Bora Talat Oyacı'nın moderatörlüğünü yaptığı programda Ünsal, konservatuvar mezunu olmadığını, fakat her zaman oyuncu olmak istediğini ve üniversiteden mezun olduktan sonra da İstanbul'a gelerek oyunculuk yolculuğu için ilk adımını attığını söyledi.

Ünsal, profesyonel olarak oyunculuğa "Çoban Yıldızı" dizisiyle başladığını belirterek, "Oyunculukta herhangi bir projenin içinde yer aldığınızda öncelikle senaryoyu görüyorsunuz. Onu anlamak ve karakterinizi senaryoyu okuma sürecinde analiz etmek oyunculuk açısından çok önemlidir." dedi.

Lisans eğitiminde okuduğu Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Ünsal, ayrıca Mucize Doktor dizisini ve dizideki rolü hakkında da bilgiler paylaştı.

Ünsal, dizinin senaryosu kendisine geldiğinde ve onu ilk okuduğunda zihninde sahnelerin birer birer canlandığını dile getirerek, "Daha dizinin ilk bölüm senaryosunu okuduğumda dizinin çok hassas bir konuyu işlemesi beni çok farklı duygulara itti. Senaryoda her sahneyi merakla okudum ve bu hassas konuyu oldukça hassas bir şekilde ele alması başarısından dolayı da senarist Pınar Bulut'u tebrik ettim." değerlendirmesinde bulundu.

"Senaryo Sohbetleri"ne ayrıca 20 Mayıs Çarşamba günü Murat Dalkılıç, 23 Mayıs'ta Damla Sönmez, 27 Mayıs'a Uğur İçbak ve 30 Mayıs'ta Birol Güven konuk olacak.