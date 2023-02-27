  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oyuncu Sermiyan Midyat'tan çok büyük edepsizlik! Hadi git işine be
Gündem

Oyuncu Sermiyan Midyat'tan çok büyük edepsizlik! Hadi git işine be

Gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen solak oyuncu Sermiyan Midyat, ilgi çekmek için yine tuhaf bir hamlede bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 14:09:00 - 2023-02-27 14:39:05
Oyuncu Sermiyan Midyat'tan çok büyük edepsizlik! Hadi git işine be

Gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen solak oyuncu Sermiyan Midyat, ilgi çekmek için yine tuhaf bir hamlede bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Twitter'dan engellediğini duyuran Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" herzelerini yumurtladı.

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23