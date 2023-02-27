Oyuncu Sermiyan Midyat'tan çok büyük edepsizlik! Hadi git işine be

Gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen solak oyuncu Sermiyan Midyat, ilgi çekmek için yine tuhaf bir hamlede bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Twitter'dan engellediğini duyuran Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" herzelerini yumurtladı.



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