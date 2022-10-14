Oyuncu Ozan Güven'e büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

Cem Yılmaz'ın parlattığı isimlerden olan sözde oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet olayının görüldüğü İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6. celsede de karar çıkmadı. Güven'in avukatı, oyuncunun eski sevgilisini alıkoymadığını ileri sürerek olay mahallinde keşif yapılmasını istedi. Mahkeme de keşfe gerek olmadığını belirtti.

Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz iki yıl önce, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “hakaret”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ozan Güven’in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında, “yaralama” suçundan dava açıldı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven duruşmaya katılmadı. Mahkemede Bulutsuz’u avukatı Mustafa Kurtuluş, Güven’i avukatı Yusuf Tunç Demircan temsil etti.

Ozan Güven'in avukatı Yusuf Tunç Demircan mahkemenin yaralama konusunda delilleri topladığını belirterek, “Hürriyeti tahdit suçlaması da vardır. Bu suç bakımından mahalinde keşif yapılması bizce faydalı olacaktır. Zira yakınlarda başka konutlar vardır, taşınmazın önünde bekçi kulübesi, bitişik nizam evler vardır, mahkemenin yerinde görmesi faydalı olacaktır” dedi.

Mahkeme dosya kapsamına göre keşif yapmaya yer olmadığına karar vererek, Ozan Güven’in avukatının istiyorsa olay yerine ilişkin fotoğrafları dosyaya sunabileceğini belirtti.

Bulutsuz’un çenesindeki iz için raporunun dosyaya gelmesi beklenirken, Adli Tıp Kurumu’ndan kati raporun gelmesi için duruşma ertelendi.