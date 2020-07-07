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Oyuncu Jale Aylanç 72 yaşında hayatını kaybetti

Özellikle Yeşil Deniz'deki rolüyle son zamanlarda izleyicilerin karşısına geçen oyuncu Jale Aylanç, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:34:00 -
Oyuncu Jale Aylanç 72 yaşında hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç yaşamını yitirdi.

Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde rol alan Jale Aylanç, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncular Sendikası, Aylanç’ın vefat ettiğini Twitter’dan bu sözlerle duyurdu:

"Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

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