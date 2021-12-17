Oyuncu Hazal Kaya'dan tepki! Tarihi geçmiş aşıyı olduğunu görünce...

Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine tarihi geçmiş koronavirüs aşısı yapılmak istendiğini söyledi.

Konuyla ilgili 6,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, "Sosyal medya takip etmenin faydaları 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da 'Tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar'. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman" dedi.

Kaya paylaşımının ardından kendisine yapılmak istenen aşının fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Aytekin Ataş da tepki gösterdi

Yaptığı dizi müzikleriyle tanınan müzisyen Aytekin Ataş, koronavirüs salgına karşı korunmak için 3. doz aşısını yaptırmak istedi. Ancak gittiği hastanede aşının tarihinin geçtiğini gören Ataş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşanan duruma isyan etti.

"Aşılanmadan çıktık"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 3. doz aşısını yaptıramadan hastaneden çıktığını söyleyen Aytekin Ataş, "Bugün 3. doz BioNTech randevuma gittim. Ama aşının son kullanma tarihi 9 Aralık'ta geçtiği için yaptırmadan çıktım. Hemşire diğer aşılara da baktı. Hepsi 9 Aralık'ta dolmuş. Bekleyenlerin kimisi "1 haftadan bir şey olmaz" dedi. Biz diyemedik, aşılanmadan çıktık" dedi.