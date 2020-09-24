Oyuncu Bülent Parlak'ın PKK'lı Ali Boçnak paylaşımına tepki

Kars’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan terörist Ali Boçnak cezaevinde hayatını kaybetti. Boçnak’ın ölümünden devleti sorumlu tutan sözde oyuncu Bülent Parlak, sosyal medya hesabından PKK’lı teröristi savundu.

Bülent Parlak, teröristi savundu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 2009 yılında gerçekleştirilen operasyonda tutuklanarak Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan 76 yaşındaki Ali Boçnak hayatını kaybetti. 1998-2013 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Boçnak'ın hayatını kaybetmesi üzerine sözde oyuncu Bülent Parlak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Devleti hedef alan Parlak yaptığı paylaşımda, "Helikopterden atarlar ama Kürtsen bazı demokratlar bile susar." söylemlerinde bulundu.

Her fırsatta İslamiyet'e olan düşmanlığını açığa vuran Bülent Parlak, ölen terörist üzerinden yine tiyatrosunu yaptı. Hayatını kaybeden teröristi İslamiyet üzerinden de masum göstermeye çalışarak, "Kürt olunca islami bir reflexe bile müsade yok" ifadelerini kullandı.

Sözde oyuncu Bülent Parlak'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Oğlu da PKK'lı çıktı

Öte yandan Ali Boçnak'ın oğlu Murat Boçnak'ın da 1993'te PKK'ya katıldığı iki yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.