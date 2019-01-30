Oyuncak kamyonun üzerine düşen bebek öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, oyuncak kamyonun üzerine düşerek boğazı kesilen bebek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 yaşındaki bebek Huriye Naz Aksel, beşikten yerdeki oyuncak kamyonun üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle boğazı kesilen bebeğin annesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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