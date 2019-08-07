0553 313 94 23

Oyuncak içerisine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araçta, oyuncak ayı içerisine yerleştirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirildi, olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:54
Oyuncak içerisine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

Ereğli'den Konya istikametine giden hafif ticari araç, şüphe üzerine polis ekiplerince durdurularak kontrolden geçirildi. 

Araçta arama yapan ekipler, bagajda sırt çantası içerisindeki oyuncak ayının normalden ağır olduğunu fark edince şüphelendi.

Oyuncak ayı içerisine gizlenerek bilyelerle güçlendirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirildi.

Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Mahmud Ahmet (22), Selmen El Muth (18), Abdulrazak El Muth (29), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezak Elhamdu (22), Melek Elhamdu (2) ve Wisam İnad (33) gözaltına alındı.

Şüpheliler, Ereğli ilçesinden kent merkezine getirilerek, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:54
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salihli çocuk karnavalıyla şenlendi
    1. Salihli çocuk karnavalıyla şenlendi
    2. Cam silerken 4. kattan otomobilin..
    3. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    4. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    5. Salihli OSB yönetimi toplandı
    6. Kars'ta gün batımı
    7. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    8. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    9. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    10. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    11. Atambayev'in evine polis operasyonu
    12. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    13. Hakkari’de eğitim toplantısı
    14. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    15. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    16. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    17. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    18. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    19. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    20. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    21. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    22. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    23. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    24. Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla..
    25. Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu..
    26. Hazırlık maçı yarıda kaldı
    27. Kan bağışı kampanyasına duyarsız..
    28. "Kurban Bayramı'nda üyelerimizin..
    29. Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 1939 gol
    30. Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"