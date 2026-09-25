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Yaşam Oyun oynarken su kuyusuna düştü! 13 yaşındaki çocuk ekiplerce böyle kurtarıldı
Yaşam

Oyun oynarken su kuyusuna düştü! 13 yaşındaki çocuk ekiplerce böyle kurtarıldı

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Kilis’te bir evin bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü. AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...

Kilis’te oyun sırasında yaşanan korku dolu anlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle sona erdi.

 

Edinilen bilgiye göre olay, Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 13 yaşındaki K.H., oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Boyunu aşmayan su kuyusuna düşen çocuk, olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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