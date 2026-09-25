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Gündem Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Gündem

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Yeniakit Publisher
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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Passport Reports’un son araştırmasına göre BAE zirvede yer alırken, İspanya 174 puanla Avrupa’nın en güçlü pasaportu unvanını aldı. Türkiye ise 121 puanla 81. sırada yer alıyor ve Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Passport Reports tarafından yayımlanan son araştırma, pasaportların küresel mobilite gücünü ve yolculara sunduğu vizesiz seyahat kolaylıklarını gözler önüne serdi.

Araştırmada 174 mobilite puanı elde eden İspanya, genel sıralamada üçüncü, Avrupa genelinde ise en güçlü pasaport unvanının sahibi oldu. İspanya pasaportuna sahip olanlar 121 ülkeye vizesiz girebiliyor.

Türkiye ise 121 mobilite puanıyla dünya genelinde 81. sırada. Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Toplamda 77 ülke ise Türklerden vize talep ediyor, 43 ülke ise kapıda vize istiyor.

Bu bağlamda dünyanın en güçlü 15 pasaportunun sıralaması ise şöyle:

1) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

2) Singapur

3) İspanya

4) Malezya

5) Lüksemburg

6) Belçika

6) Fransa

7) Danimarka

7) Finlandiya

7) Almanya

7) İtalya

7) Hollanda

7) İsveç

8) Yunanistan

9) Portekiz

9) İsviçre

10)Avusturya

11) Norveç

12) İrlanda

13) Japonya

14) Malta

15) Macaristan

15) Polonya

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