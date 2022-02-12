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Yerel Oyun oynarken dereye düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Oyun oynarken dereye düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde oyun oynarken dereye düşerek akıntıya kapılan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 00:23:00 -
Oyun oynarken dereye düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'de evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki köprünün altında, dere içerisinde bir çocuğun akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Akıntıya kapılarak sürüklendi

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kız çocuğunun isminin 4 yaşındaki Zeliha Seren Doğan olduğu, saat 17.30 sıralarında evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dereye düştüğü, yakınlarının kurtarma çabalarına rağmen akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi. Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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