Oyun konsolunu alan öğretmenini bayıltana kadar dövdü
ABD'deki bir lisede öğrenci, oyun konsolunu alan öğretmenine saldırdı. Öğrenci, öğretmeni arkadan tekmeleyerek yere düşürdü ve kafasına defalarca tekme attı. Bayılan öğretmenin yardımına meslektaşları yetişti ve öğrenci gözaltına alındı. Polis, öğrencinin öğretmeni ölümle tehdit ettiğini açıkladı. Okul yönetimi ise öğretmen ve çalışanlarının güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek soruşturma sürecinde polisle işbirliği yapacaklarını açıkladı.
ABD'de bir lise öğrencisi, ders sırasında oyun konsolunu alan öğretmenine okul koridorunda saldırdı. Öğrencisinin tekmesiyle sert şekilde yere düşen kadın öğretmen, kafasına defalarca tekme alarak bayıldı. Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken öğrenci gözaltına alındı.
ABD'nin Florida eyaletindeki Matanzas Lisesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir öğrenci ders sırasında oyun konsolunu alan kadın öğretmenine ders bitiminde koridorda saldırdı.
Defalarca tekmeledi
Öğrenci arkadan gelerek tekme attığı öğretmenini düşürdü. Bununla da yetinmeyen 17 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin kafasına defalarca tekme attı.
Meslektaşları yardım etti
Aldığı darbelerle bayılan öğretmenin yardımına meslektaşları ve diğer görevliler yetişti. Sesleri duyup gelen öğretmenler öğrenciyi durdurdu.
Ölümle tehdit etmiş
Olayın ardından yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, öğrenci ise gözaltına alındı. Polis, öğrencinin öğretmenini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Okul yönetimi yaptığı açıklamada, öğretmen ve çalışanlarının güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu, bu nedenle soruşturma sürecinde polisle beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
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