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Yaşam Oyun konsolu hırsızlığı saniye saniye kaydedildi
Yaşam

Oyun konsolu hırsızlığı saniye saniye kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-29 19:42:00 -

Bursa'da gerçekleşen oyun konsolu hırsızlığı saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'da bir oyun salonuna giren hırsız, 3 konsol ve 5 adet kolu çaldı. Olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa'daki bir oyun salonunda meydana geldi. Oyun salonuna giren hırsız önce etrafta kolaçan ettikten sonra, tezgahın arkasına geçti. Daha sonra rafta gözüne kestirdiği 3 konsol ve 5 adet kolu çaldı.

Çantaya attığı konsol ve kolları alan hırsız kayıplara karıştı. Olay oyun salonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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