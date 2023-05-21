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Teknoloji Oyun girişimciliğinde önemli partnerlik
Teknoloji

Oyun girişimciliğinde önemli partnerlik

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:26:00 -
Oyun girişimciliğinde önemli partnerlik

YTÜ Startup House ve Gamedev.ist partnerliğinde oyun girişimcileri global düzeyde desteklenecek. PC ve konsol pazarına odaklı partnerlikle finansal kaynaktan hukuki yardıma kadar birçok alanda girişimciler desteklenecek.

200 milyar doları geçen dünya oyun pazarının yaklaşık yüzde 45’ini kapsayan PC ve konsol pazarına odaklı önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Dünyanın sayılı kuluçka merkezlerinden biri olan YTÜ Yıldız Teknopark’ın girişimcilik ve kuluçka merkezi YTÜ Startup House ve nitelikli oyun projelerine ciddi katkılar koyan Gamedev.ist, girişimciler için bir araya geldi. PC ve konsol oyunlarının sayısını ve niteliğini arttırmak için yapılan partnerlik kapsamında girişimler küresel ölçekte desteklenecek.

Prodüksiyon destekleri

YTÜ Startup House GamesUp programında yer alacak PC ve konsol girişimleri Gamedev.ist’le prodüksiyon ve pazarlama desteklerine de sahip olacak. GamesUP programıyla son 1 yılda 70’den fazla stüdyoya mentorluk ve hızlandırma yardımında bulunan YTÜ Startup House, bugüne kadar 14 stüdyoya çeşitli ölçeklerde yaklaşık 1.2 milyon dolar tutarında desteklerde bulunan Gamedev.ist’le partnerliğini girişimcilere sunuyor.

Stüdyolara uçtan uca destek olarak girişimlerin daha çok kreatif süreçlerine odaklanmalarına imkân veren Gamedev.ist, ürünleşme ve satış sonrası performans takibi, finansal süreç yönetimleri gibi yardımlarla öne çıkacak.

Yeni dönemde GamesUp programında yer alacak PC ve konsol girişimleri Gamedev.ist’le prodüksiyon ve pazarlama desteklerine de sahip olacak.
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