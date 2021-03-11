Oyun adı altında yeni bir teknik: Terörize uçurtmalar

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Açıklama Adana Valiliği'nin resmi sayfasından yapıldı. Valilik tarafından yapılan duyuruda, kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmaların elektrik direklerine zarar vererek risk unusuru oluşturduğu ifade edildi:

"Son zamanlarda vatandaşlarımız tarafından bazı mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmalar, elektrik direklerine çarparak elektrik kesintisine ve elektrik arızalarına neden olmaktadır. Bu durum hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmakta hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı yaşayan hasta vatandaşlarımız başta olmak üzere birçok vatandaşımızı mağdur etmekle birlikte elektrikli cihazlara zarar vermekte ve yangın riskini arttırmaktadır."

'Uçuş güvenliğini tehdit ediyor'

Öte yandan Adana Havalimanı'na yakın yerlerde uçurulan uçurtmaların da uçuş güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı:

"Ayrıca yerleşim birimleri içerisinde bulunan Adana Havalimanının çevresindeki mahallelerde uçurulan uçurtmalar, iniş ve kalkışlarda uçakların uçuş güvenliğini ve hava trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadır."

'Vatandaşların can ve mal güvenliği için'

Kamuoyunda uçurtmaların terörize edildiği yorumları yapılırken Adana Valiliği uçurtma uçurmanın yasaklandığını şöyle ifade etti:

"Söz konusu durumlardan dolayı; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile can ve mal güvenliğinin sağlanması, enerji ve elektrik altyapısının korunarak elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi ve uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla il merkezinde vatandaşlarımızın ikamet ettiği ve/veya iş yerlerinin bulunduğu yerlerde uçurtma uçurulması yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur."