ÖYP lisansüstü eğitim kontenjanları ÖSYM

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 19.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir.

​1. ALES sonuç belgesi.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

3. Lisans transkripti.

4. ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge

ÖYP şartları nelerdir?

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), yüksek lisans eğitiminden başlayarak doktora bitimine kadar uzanan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yurtiçi ve yurtdışı dil eğitimleri ve ayrıca yüksek lisansta ve doktorada 12 ay yurtdışında eğitim olanağı vardır

ÖYP lisansüstü eğitim kontenjanları 2021

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen veya daha sonra 33/a kadrosuna dönüştürülen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılması ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2019 Bahar döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:2’de belirtilen üniversitelere tahsis edilmiştir. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES’ten ise son 5 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları, (2014 Bahar ve sonrası)

ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilirler.

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