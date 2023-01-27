Öyle böyle değil... Ronaldo'nun cicim ayları çabuk bitti!

Kariyerine Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al Nassr ile çıktığı ikinci resmi maçında Süper Kupa yarı final mücadelesinde Al Ittıhad ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk 11'de başlayan Ronaldo etkisiz futboluyla eleştirilirken, Al Nassr rakibine 2-1 mağlup olarak Süper Kupa'ya veda etti.

Sürpriz bir kararla Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla geçtiğimiz hafta ilk resmi maçına çıkmıştı.

İngiltere'de aldığı 2 maçlık cezayı tamamlaması sonrası Al Nassr formasıyla ilk maçına Al Ittifak karşısında kaptan olarak çıkan Ronaldo'yu izlemek için 25 bin futbolsever tribünleri doldururken, Talisca'nın golüyle 1-0 Al Nassr'ın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Cristiano Ronaldo etkisiz bir performans sergileyerek, taraftarların beklediği oyunu ortaya koyamamıştı.

Al Nassr formasıyla ikinci resmi maçına ise Al Ittihad karşısında oynanan Süper Kupa mücadelesinde çıkan yıldız oyuncu bu karşılaşmada da ilk 11'de maça başlarken, yine bekleneni veremezken, karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Al Ittihad oldu.

90 dakika boyunca sahada kalan Ronaldo, mücadeleyi yalnızca 1 isabetli şutla tamamlarken, yaptığı 5 ortada da isabeti bulamadı. Öte yandan Portekizli yıldız 90 dakikada rakipleriyle 5 kez hava topu mücadelesine girerken bunlardan yalnızca 1 tanesini kazanabildi ve karşılaşmayı 12 top kaybıyla tamamladı.

Ronaldo'lu Al Nassr mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Süper Kupa'ya yarı final aşamasında veda etti. Al Ittihad ise Süper Kupa'nın ilk finalisti olan Al Feiha'nın rakibi olmayı başardı.

Büyük beklentilerle ve rekor bir ücret karşılığında takıma katılan Ronaldo'nun bu performansı beklentilerin oldukça uzağında kalırken, bazı Arap futbolseverler sosyal medyada yıldız oyuncuyla alay etti.