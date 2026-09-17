Şok eden iddia! Kozinoğlu ona “beni öldürecekler” demiş!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yapılan soruşturma devam ederken, Kozinoğlu’nun cezaevinde ziyaretine gelen eski CHP’li milletvekiline “Beni öldürecekler” dediği öğrenildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yapılan soruşturma sürerken, Kozinoğlu’nun cezaevinde ziyaretine gelen eski CHP’li milletvekiline “Beni öldürecekler” dediği ortaya çıktı.
Konuya ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Erdem Atay, “Eski CHP Milletvekili Nurettin Demir, cezaevinde Kaşif Kozinoğlu’nu ziyaret etmiş. Ziyaretinde Kozinoğlu Demir’e, ‘Sayın Hocam. İlaçlarımla sürekli oynuyorlar. Değiştiriyorlar. Beni öldürecekler. Bir şeyler yapın ya da yapılmalı’ demiş!” ifadelerine yer verdi.