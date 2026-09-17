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Gündem Şok eden iddia! Kozinoğlu ona “beni öldürecekler” demiş!
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Şok eden iddia! Kozinoğlu ona “beni öldürecekler” demiş!

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Şok eden iddia! Kozinoğlu ona "beni öldürecekler" demiş!

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yapılan soruşturma devam ederken, Kozinoğlu’nun cezaevinde ziyaretine gelen eski CHP’li milletvekiline “Beni öldürecekler” dediği öğrenildi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yapılan soruşturma sürerken, Kozinoğlu’nun cezaevinde ziyaretine gelen eski CHP’li milletvekiline “Beni öldürecekler” dediği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Erdem Atay, “Eski CHP Milletvekili Nurettin Demir, cezaevinde Kaşif Kozinoğlu’nu ziyaret etmiş. Ziyaretinde Kozinoğlu Demir’e, ‘Sayın Hocam. İlaçlarımla sürekli oynuyorlar. Değiştiriyorlar. Beni öldürecekler. Bir şeyler yapın ya da yapılmalı’ demiş!” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Vay vay

Kim oldurecekmiş, kozinoglunu yurt dışından getirtip Zekeriya Öze teslim edenler kimlerdi, Zekeriya Öz kimlerin süper savcisi idi. Dönemin yöneticileri resmen adamı öldürsünler diye fetöculere teslim etmiş....
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