Tam 109 yıldır denizin dibindeydi: İçindeki ölümcül patlayıcılar birden denize sızmaya başladı

Araştırmacılar batığın çevresindeki kirliliğin boyutunu görmek için Danimarka Donanması’na bağlı dalgıçlarla birlikte çalıştı. Denizaltının çevresinden su ve dipteki tortu örnekleri alınırken, bölgede yaşayan denizyıldızları ve midyeler de incelendi. Bununla da yetinmeyen ekip, temiz bir ortamda yetiştirilen mavi midyeleri kafesler içinde UC-30’un da aralarında bulunduğu üç farklı savaş batığının yanına yerleştirdi. Midyeler en az 11 hafta boyunca burada tutulduktan sonra laboratuvara götürülerek vücutlarında patlayıcı maddelerin birikip birikmediğine bakıldı.