Tam 109 yıldır denizin dibindeydi: İçindeki ölümcül patlayıcılar birden denize sızmaya başladı
Kuzey Denizi’nin dibinde 100 yılı aşkın süredir yatan Alman denizaltısı SM UC-30'un taşıdığı mühimmatın paslanarak erimesiyle birlikte TNT ve tehlikeli kimyasalların denize sızdığı ortaya çıktı. Danimarka açıklarındaki batık çevresinde yürütülen araştırmalar, bölgedeki midyelerin büyük çoğunluğunda patlayıcı izlerine rastlandığını ve canlılarda hücresel stres görüldüğünü kanıtladı. Uzmanlar, parçalanmaya devam eden batıklardaki mühimmatın gelecekte daha büyük bir çevre felaketine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.