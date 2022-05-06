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Gündem Öyle bir şey için durdu ki... Otobüs şoförüne tebrik yağıyor
Gündem

Öyle bir şey için durdu ki... Otobüs şoförüne tebrik yağıyor

Kocaeli'de, belediye otobüsü şoförü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu görüp aracı durdurdu. Türk bayrağını yoldan alarak aracın torpido kısmına seren Aslan'ın bu hareketi takdir toplarken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 13:11:00 -

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Şirintepe Mahallesi ile Kandıra Kandıra F Tipi Cezaevi arasında 1 Mayıs günü sefer yapan 90 hat numaralı belediye otobüsünün sürücüsü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu fark edip aracı durdurdu.

Otobüsten inen Aslan, yoldaki Türk bayrağını alıp, aracın torpido kısmının üzerine serdi.

O anlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün duyarlı davranışını gören yolcular, araçtan indikleri sırada İbrahim Aslan'ı tebrik etti.

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