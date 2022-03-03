Öyle bir benzetme yaptı ki... İHA ve SİHA’lar Merdan'ın aklını aldı

Solak medyanın lağım çukurundan farksız medya organı TELE1’in tetikçi ismi Merdan Yanardağ, dünyaya rüştünü ispatlamış yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2’ye olan hazımsızlığını kustu.

“Bayraktar TB2 bir oyuncak”

Vatan hainlerine taş çıkartan Yanardağ, Ukrayna’nın Rus işgali karşısında gösterdiği savunmada en önemli gücü haline gelen ve Ukraynalıların adına şarkı yazdığı Bayraktar TB2 için ‘oyuncak’ benzetmesinde bulundu.

Yerli ve milli olunca vatan haini kesiliyorlar

Türkiye’nin göz bebeği olan, dünya harp meydanlarında tüm öngörüleri bozguna uğratan SİHA Bayraktar TB2’ye kinini kusan, yerli ve milli olunca vatan hainliğini aratmayan Yanardağ’ın bu skandal açıklamaları büyük tepki topladı.

Ukraynalılar'dan Bayraktar'a özel şarkı

Dünyanın en büyük ordularından birine sahip olan Rusya'ya karşı Türkiye'nin ürettiği Bayraktar SİHA’larıyla mücadele eden Ukraynalılar, özel şarkı bestelemşti. Bayraktar SİHA’ları için bestelenen şarkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.