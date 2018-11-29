0553 313 94 23

Oylamadan geçti! O caddeye Cemal Kaşıkçı adı veriliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye Cemal Kaşıkçı adı verilecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 16:07
Oylamadan geçti! O caddeye Cemal Kaşıkçı adı veriliyor

ABD'de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adının verilmesi, Semt Danışma Komisyonunda yapılan oylamada kabul edildi.

ABD basınında yer alan habere göre, Semt Danışma Komisyonu, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu New Hampshire Bulvarı'nın bir bölümünün isminin Cemal Kaşıkçı olarak değiştirilmesini kabul etti.

Her gün hatırlatmak amacıyla yapılıyor

Komisyonun bu değişikliği, Suudilere, Kaşıkçı cinayetinin kabul edilemez olduğunu her gün hatırlatmak amacıyla yaptığı belirtildi.

Değişikliğin resmiyet kazanması için Washington DC Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:07
  1. Suudi Arabistan
  2. ABD
  3. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de fırtına sahil şeridinde zarar verdi
    1. Karadeniz'de fırtına sahil şeridinde..
    2. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6..
    3. Van'da uçak kazası tatbikatı
    4. "Petrol yerine artık bilginin..
    5. İstanbul için uyarılar peş peşe..
    6. Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü
    7. Samet Aybaba'dan MHK'nın kararına tepki
    8. Fenerbahçe'ye filede yeni başantrenör
    9. "Telefona Dokunma Kitaba Dokun"
    10. Firari Akın İpek'in iade süreci
    11. Amasya'da büyükbaş hayvan bulunan tır..
    12. "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar..
    13. Altının kilogramı 203 bin 100 liraya..
    14. Renault Trucks'tan "sıfır faiz"..
    15. Muhalefette paylaşım kavgası başladı!
    16. Adana Demirspor'da Boluspor maçı..
    17. APA 11. Genel Kurulu
    18. Dörde tek! Cumhuriyet yazarları Osman..
    19. Lösemi hastası Meryem'in pilot olma..
    20. Bu rezalet 11 yıldır sürüyor! Laiklik..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti