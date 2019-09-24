Öykü’cü Özkan ile CHP arasında para kavgası

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde CHP’li Ekrem İmamoğlu için yalan üzerine yalan uyduran reklamcı Necati Özkan’ın ismi bir kez daha akçeli işlerle gündeme geldi. Reklam ajansıyla daha önce kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganını Ekrem İmamoğlu’na yamayan ve İmamoğlu’na hitap eden bir çocuğun söylemi olarak yutturmaya çalışan Özkan, şarkıcı Murat Boz’un CHP’li İmamoğlu’na 100 bin liralık bağış yaptığı mizansenini uydururken Akit’e yakalanmıştı. Murat Boz’un Özkan’a ait Öykü Ajans’ın reklam figüranı olduğunu deşifre eden gazetemiz Akit, aynı firmayı bu kez CHP ile mahkeme koridorlarındaki “para kavgası”ndan yakaladı.

CHP’ye 800 binlik dava!

Ekrem İmamoğlu’nun tanıtım-reklam işlerini yürüten Necati Özkan’ın sahipliğini yaptığı Öykü Ajans’ın CHP ile yürüttüğü akçeli işlerin mahkemelik olduğu belirlendi. Necati Özkan’ın, Öykü Ajans üzerinden CHP’ye 832 bin liralık dava açtığı tespit edildi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2015 yılında görülen dava kapsamında Öykü Ajans’ın CHP’den faiziyle birlikte tam 832.500,42 TL talep ettiği belirlendi.

Faiziyle birlikte!

Günümüzde CHP’li İmamoğlu’nu parlatma görevini üstlenen Öykü Ajans’ın 2015/5858 esas sayılı dosya üzerinden açtığı davanın talep metninde şu ifadeler yer alıyor: “Fazlaya, faize, faiz oranlarına, munzam zarara, hesap hatalarına, BK. Md.100’de yer alan haklara ve diğer feri haklara ve fazlaya ilişkin bütün talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla İstanbul 36. İcra Müdürlüğü’nün 2015/5858 E. Sayılı dosyasına vaki borçlunun haksız ve hukuka aykırı itirazlarının iptali ile takibin T.C. Merkez Bankasının reeskont işlerinde uyguladığı ticari avans faizi ile birlikte devamı ile % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.”