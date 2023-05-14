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Yerel Oy torbaları adliyeye getirilmeye devam ediyor
Yerel

Oy torbaları adliyeye getirilmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:45:00 -
Oy torbaları adliyeye getirilmeye devam ediyor

Batman'da yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna götürülmeye başlandı.

Oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklarda oy sayım işleminin ardından pusulalar Batman İl Seçim Kuruluna götürülüyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm Türkiye'de sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için halk, ülkenin tümünde sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için sandık başına gitti. 399 bin 800 seçmenin kayıtlı bulunduğu Batman'da seçmenler, bin 302 sandıkta oyunu kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi.

Oy kullanma işleminin ardından sandık başkanları, oy torbalarını polis koruması eşliğinde Batman Adliyesine taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye önünde polisin, sandık başkanlarının haricinde kurul binasına girmeye çalışan kişilere izin vermediği görüldü.(İLKHA)
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