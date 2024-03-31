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Gündem Oy sayma işlemi sürerken RTÜK'ten önemli uyarı: Saat 21.00'den önce...
Gündem

Oy sayma işlemi sürerken RTÜK'ten önemli uyarı: Saat 21.00'den önce...

Yeniakit Publisher
2024-03-31 18:34:00 -
Oy sayma işlemi sürerken RTÜK'ten önemli uyarı: Saat 21.00'den önce...

Türkiye'de oy sayma işleminin bitmesinin ardından açıklamada bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu belirtti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini hatırlattı.

Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir." paylaşımında bulundu.

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